Séjour à Luc en Diois Centre du moulin, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Luc en Diois.

du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet à Centre du moulin

Les vacances d’été de Ma Chance Moi Aussi Chambéry se dérouleront du mercredi 7 au dimanche 11 juillet 2021, à Luc-en-Diois (Drôme), au Centre du Moulin, en collaboration avec l’organisme Couleurs d’enfance. Le programme que nous leur proposons pour cet été est une immersion dans la nature mais aussi au sein de soi-même. Sport et Nature seront les deux axes forts de ces vacances. Nous souhaitons que les découvertes et les expériences qu’ils feront lors de ce séjour passent à la fois par une sollicitation de leurs sens mais aussi et surtout par une sensibilisation à l’environnement dans lequel ils seront. Activités ludiques et pédagogiques (découverte du rôle des abeilles, fabrication de bougie, parcours orienté à la découverte du patrimoine du Pays Diois…) seront associées à diverses activités sportives qui mettront à l’épreuve leurs capacités physiques et mentales, leur ténacité, leur confiance en eux (escalade, accrobranche…), sans oublier leur sens de l’entraide et de la coopération au travers de jeux collectifs et de temps de détente également propices à l’échange et au partage (piscine, veillée autour d’un feu de camp, séance ciné en plein air…). De plus, la mixité des âges (dans les chambres et lors des activités) viendra – nous l’espérons – renforcer le travail autour de l’entraide, de l’écoute et du respect de l’autre et de soi, effectué tout au long de l’année à MCMA. Elle sera enfin, pour les plus jeunes notamment, l’occasion de renforcer le travail autour de la gestion des émotions qui a pu être mise à mal en cette année encore spéciale…

Coût : 554 euros par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre du moulin Le Moulin, 26310 Luc-en-Diois Luc en Diois Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T18:58:00