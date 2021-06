COMPLET – Séjour à la mer – Sanary sur Mer, à la découverte des fonds marins Centre azur, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sanary-sur-Mer.

COMPLET – Séjour à la mer – Sanary sur Mer, à la découverte des fonds marins

du jeudi 8 juillet au mardi 13 juillet à Centre azur

**Thématique des vacances : Découverte des fonds marins et du paysage méditérranéen, avec sa faune et sa flore** Nos établissements d’Aix-les-Bains, d’Annemasse, d’Albertville et de Clermont Ferrand ont décidé d’organiser un séjour ensemble. **OBJECTIFS** **Favoriser la découverte de l’environnement, des pratiques sportives et culturelles** * Découvrir le sport afin de développer le goût de l’effort et l’esprit d’entraide : jeux collectifs, activités aquatiques, jeux sportifs, jeux sur la plage, accrobranche * Permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir la région afin d’éveiller leur curiosité * Favoriser l’ouverture vers l’extérieur **Favoriser la découverte de l’environnement marin** * Découvrir le milieu marin à bord du bateau afin d’éveiller la curiosité des enfants face au monde marin et aux différents animaux marins existants * Être attentif et développer le sens de l’observation et de l’écoute * Favoriser l’attention à son environnement en réveillant tous ses sens. * Patienter : grâce à l’activité d’observation des dauphins et des baleines **Permettre aux enfants de se rencontrer et de vivre un temps de vacances ensemble** * Favoriser la rencontre et l’échange entre les enfants au sein du séjour : jeux, veillée, participer à des moments d’échange, favoriser la mixité sociale **Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté et l’implication au sein de la vie en collectivité** * Organiser des règles de vie négociables (droits et devoirs) avec les enfants ainsi que des règles non-négociables (sécurité, santé) * Accompagner les enfants et être à leur écoute * Informer sur la nature et le déroulement des activités * Comprendre et respecter des règles d’hygiène et de santé (toilette, équilibre alimentaire…) **Développer l’autonomie** * Avoir un accompagnement adapté aux enfants, dans les gestes du quotidien, afin de leur permettre d’être le plus autonome possible. * Permettre aux enfants de faire des choses seul : se laver, s’habiller, manger, débarrasser la table, faire son lit… * Encourager les enfants à prendre des initiatives.

Coût : 554 euros par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre azur 149 Avenue du Nid, 83110 Sanary-sur-Mer Sanary-sur-Mer Beaucours Var



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T08:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:00:00;2021-07-11T23:29:00 2021-07-11T23:30:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T18:59:00