COMPLET : Séjour à la base de loisirs de Jumièges base de loisir Jumièges-le Mesnil, 2 août 2021, Le Mesnil-sous-Jumièges.

du lundi 2 août au vendredi 6 août à base de loisir Jumièges-le Mesnil

Pour la 2ème année, séjour incontournable demandé et co-organisé avec des jeunes. Ce séjour saura séduire les ados grâce à ses aspects culturels, historiques et sportifs. Ce séjour regorge de propositions : – au coeur de la nature, tu prendras de la hauteur sur l’accrobranche de la base de loisirs : il y a sûrement un parcours pour toi. – sur l’eau, teste le paddle et le kayak : il ne te reste plus qu’à glisser sur le lac du Mesnil-sous-Jumièges. Sensations fortes, randonnées, activités collectives, jeux de cohésion, veillées partagées avec les autres camps présents sur la base de loisirs. Et ça ne s’arrête pas là, l’histoire et la culture sont aussi au rendez-vous : visite de l’abbaye de Jumièges grâce à l’outil numérique et jeux de piste dans les ruines ; visite de Rouen : cathédrale des lumières, rue du gros horloge et temps convivial. C’est un cadre de vacances à la fois dynamique, apaisant et favorisant la mixité que l’on te propose. A travers ces activités se sera également l’occasion de renforcer ses savoir tout autant que ses savoir faire et savoir être. Tous les éléments sont réunis pour offrir aux jeunes des vacances enrichissantes et inoubliables.

Tarification selon arrêté au quotient familial

Séjour de 5 jours et 4 nuits pour les jeunes de 12 à 17 ans.

base de loisir Jumièges-le Mesnil 76480 Le Mesnil-sous-jumièges Le Mesnil-sous-Jumièges Seine-Maritime



2021-08-02T10:00:00 2021-08-02T22:30:00;2021-08-03T07:00:00 2021-08-03T22:30:00;2021-08-04T07:00:00 2021-08-04T22:30:00;2021-08-05T07:00:00 2021-08-05T22:30:00;2021-08-06T07:00:00 2021-08-06T17:00:00