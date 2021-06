COMPLET – Séjour à Arêches-Beaufort Chalet Le Chornais – Arêches-Beaufort (73), 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Beaufort.

COMPLET – Séjour à Arêches-Beaufort

du mercredi 7 juillet au dimanche 11 juillet à Chalet Le Chornais – Arêches-Beaufort (73)

Pour l’année 2021, le programme des vacances a été co-construit avec l’association Mountains Riders. La grande thématique est : « Découvrir la montagne autrement ». Le projet est de familiariser les jeunes avec le milieu Alpin, de rencontrer des professionnels de la montagne, et de découvrir les différentes actions qui peuvent être faites, notamment pour la préservation des éco-systèmes. Pour cela, ils ont été guidés par des intervenants professionnels. Les jeunes ont donc eu l’occasion de découvrir la montagne au fil des saisons, ainsi que la faune et la flore, les parcs naturels, la protection des animaux, les musées locaux, etc. Les jeunes ont eu l’occasion, tout d’abord, de découvrir la montagne en hiver, avec des activités comme la construction d’un igloo, assister à la démonstration de chien d’avalanche, une recherche avec DVA, participer à des activités de gliss, mais aussi découvrir la faune et la flore présente à cette saison. Ils ont également eu l’occasion de débatre sur le film « L’Ascension ». Ainsi, le séjour de juillet est donc la continuité de ce travail effectué tout au long de l’année. En effet, tous les jeudis, les jeunes ont eu l’occasion de rencontrer des professionnels de la montagne, afin de préparer le contenu de leur séjour. Un partenariat avec l’association Moutains Riders est en place depuis le début d’année. Dans ce cadre, Juliette, salariée de cette association encadrera les jeunes sur les 3 premiers jours du séjour. Une nuit en bivouac est notamment prévue pour chaque jeune. Elle profitera de ce moment d’accompagnement pour sensibiliser les adolescents sur des sujets environnementaux liés à la Faune et la Flore qui nous entourent. Le séjour sera également l’occasion d’aller à la rencontre de quelques acteurs économiques du territoire. En ce sens, nous irons visiter une fromagerie qui produit du beaufort. Le séjour permettra aussi de travailler notre culture générale. Direction le musée de Haute- Luce qui retrace et présente les Us et Coutumes des villages de montagne. Enfin, une des volontés des jeunes était de pouvoir découvrir une ou 2 activités ludiques liées au sport de montagne. Les jeunes ont pris contact et demandé un devis à un BE de canyoning. Une deuxième activité est en cours de réflexion. Une activité accrobranche le dimanche 11/07 est envisagée.

Coût : 554 euros par enfant

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Chalet Le Chornais – Arêches-Beaufort (73) 1000 Montée du Chornais Beaufort Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T11:00:00 2021-07-07T23:59:00;2021-07-08T00:00:00 2021-07-08T23:59:00;2021-07-09T00:00:00 2021-07-09T23:59:00;2021-07-10T00:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T17:00:00