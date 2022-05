COMPLET – Sauvetage en mer Centre GRAND LARG’, 17 juillet 2022, .

COMPLET – Sauvetage en mer

du dimanche 17 juillet au dimanche 24 juillet à Centre GRAND LARG’

Viens découvrir l’univers du sauvetage en mer ! Au programme de ta colo sur la presqu’île : – 5 séances pour découvrir le sauvetage en mer, – S’initier aux techniques de sauvetage et secourisme – Se dépasser dans l’effort et apprendre à fonctionner en équipe pour être le plus efficace possible dans les situations proposées. (Séances encadrées par un moniteur breveté d’état. Matériel et combinaison thermique fournis. ) Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. Le centre étant situé en bordure d’océan, baignades, grands jeux, détente et tournois sportifs sur la plage seront également au programme. Ces journées bien remplies se termineront par des veillées animées. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 496,00 €

Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T17:00:00 2022-07-17T00:00:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T00:00:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T00:00:00;2022-07-20T00:00:00 2022-07-20T00:00:00;2022-07-21T00:00:00 2022-07-21T00:00:00;2022-07-22T00:00:00 2022-07-22T00:00:00;2022-07-23T00:00:00 2022-07-23T00:00:00;2022-07-24T00:00:00 2022-07-24T10:00:00