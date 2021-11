COMPLET [Saison culturelle] Pierre Perret Cabourg, 18 mars 2022, Cabourg.

COMPLET [Saison culturelle] Pierre Perret La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome Cabourg

2022-03-18 20:30:00 – 2022-03-18 La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome

Cabourg Calvados Cabourg

« Ça y est mes loulous, ma décision est prise, je retourne au turbin, j’ai quelques « broutilles » en chantier et le caberlot qui chauffe !

Je vous ferai « Mes Adieux Provisoires ». Pour commencer, à Paris, avant de partir gazouiller dans toute la France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Dom Tom.

Nous n’en avons peut-être pas l’air, mais nous voilà mes petits loulous en pleine répétition… Hé oui, pour préparer le nouveau récital de mes « adieux provisoires », mes musicos veulent qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes ! Vous aurez donc peut-être droit à « celui d’Alice » ou « La porte de ta douche…», et d’autres..

Si on réussit à mettre tout ça d’équerre… En tout cas, on va mettre le pacson !

Si on n’en profite pas tant qu’on est jeune ! Je vous embrasse. »

Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne.

« Ça y est mes loulous, ma décision est prise, je retourne au turbin, j’ai quelques « broutilles » en chantier et le caberlot qui chauffe !

Je vous ferai « Mes Adieux Provisoires ». Pour commencer, à Paris, avant de partir gazouiller dans toute la…

https://www.weezevent.com/pierre-perret-mes-adieux-provisoires

« Ça y est mes loulous, ma décision est prise, je retourne au turbin, j’ai quelques « broutilles » en chantier et le caberlot qui chauffe !

Je vous ferai « Mes Adieux Provisoires ». Pour commencer, à Paris, avant de partir gazouiller dans toute la France, Belgique, Suisse, Luxembourg et Dom Tom.

Nous n’en avons peut-être pas l’air, mais nous voilà mes petits loulous en pleine répétition… Hé oui, pour préparer le nouveau récital de mes « adieux provisoires », mes musicos veulent qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes ! Vous aurez donc peut-être droit à « celui d’Alice » ou « La porte de ta douche…», et d’autres..

Si on réussit à mettre tout ça d’équerre… En tout cas, on va mettre le pacson !

Si on n’en profite pas tant qu’on est jeune ! Je vous embrasse. »

Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne.

La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome Cabourg

dernière mise à jour : 2021-11-27 par