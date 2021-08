COMPLET Royan 2021 Nature & Découvertes Centre de vacance de l’Eglise réformée, 10 août 2021, Arvert.

La proposition de participer à des séjours de vacances rencontre depuis plusieurs années un réel intéret de la part des familles du quartieer de Cronenbourg, et ce d’autant plus qu’elle permet aux participants de sortir de leur cadre de vie habituel pour explorer de nouveaux horizons. Une alternance entre montagne et mer est proposée aux enfants et aux jeunes. En aoû, une vingtaine d’entre eux (condition sanitaire obligeant) sera invitée à fréquenter les contours de l’océan atlantique en charente maritime. Ils logeront sous tentes à une petite dizaine de kilomètre de la côte. De mémoire d’enfant et de jeune ces séjours constituent des expériences inoubliables ! ### **Objectifs** – Permettre à des enfants et à des jeunes du quartier de Cronenbourg de vivre le dépaysement et la découverte – Favoriser leur développement et leur épanouissement au travers de la vie en collectivité – Contribuer à leur socialisation et à leur insertion citoyenne à travers la sensibilisation à des valeurs fondamentales, telles que l’accueil et l’écoute de l’autre, dans le respect de ses différences. – Favoriser l’expression et la créativité – Valoriser des potentialités inexplorées. ### **Description** 19 enfants et jeunes de 6 à 17 ans seront invités à vivre un séjour sous tentes du 10 au 23 août 2020 à Arvert en Charente Maritime. Une des caractéristiques essentielles du groupe, c’est que les jeunes sont originaires de milieux culturels fort variés ! Une quinzaine de nationalités d’origine sont représentées dans le cadre de ce séjour ! La plupart des participants sont issus de Cronenbourg-Cité, une banlieue strasbourgeoise, et viennent de milieux sociaux défavorisés. Leur contexte de vie n’est pas des plus aisés : l’insécurité permanente ajoutée au chômage et à la baisse du niveau de vie y ont largement contribué. Certains d’entre eux nous sont orientés par les travailleurs sociaux.. Nombre d’entre eux sont de plus confrontés à l’absence totale de repères. Certains d’entre eux participent régulièrement aux différentes activités organisées par l’association Les Disciples. Il nous a paru fondamental d’offrir aux participants un cadre de vie qui, tout en étant dépouillé, soit différent de leur environnement quotidien et propice à leur épanouissement. Les séjours organisés favorisent de même l’apprentissage de la vie en collectivité. Chaque séjour est une occasion pour aborder un thème. Cette année, l’intitulé est le suivant: Nature & Découvertes Ce choix resulte de l’importance de mettre l’accent sur une dimension aussi importante que celle de la nature et ce d’autant plus que l’environnement choisi prête particulièrement à aborder cette thématique. Le dépaysement contribuera sans nul doute à oxygéner ceux qui ont traversé des confinemetn successifs. De plus le thème pourra être introductif à l’année scolaire 2021-2022 où il fera parti de nos activités périscolaire. **Dans le cadre du séjour nous avons retenu les objectifs suivants :** 1. Sensibiliser à la thématique 2. Favoriser l’expression et la créativité 3. Explorer le thème à la lumière de l’environnement géographique 4. Vivre ensemble ### Les moyens mis en place pour parvenir à ces objectifs sont les suivants : **1. Sensibiliser à la thématique :** – des temps de réflexion – des films – des approches ludiques – des temps de partage – ranconte moi la Nature **2. Favoriser l’expression et la créativité :** – le partage autour du thème: photolanguage – la mise en place d’ateliers créatifs manuelles: sable coloré, argile, galets peints, coquillages, fleurs séchées, parfums naturel, pétalles et feuilles, paysages miniatures… – des activités physique et sportive: plage, vélo, pêche, golf, canoë, cheval… – le chant : Naturellement **3. Explorer le thème à la lumière de l’environnement géographique :** sorties en tous genres en lien avec le domaine de la nature et de l’environnement. Sensibilisation au monde alentour: Lumière, eau, terre, mer, arbres, fleurs, fruits, soleil, lune, étoiles, poissons, oiseaux, grandes et petites bêtes… **4. Vivre ensemble :** – Un conseil d’enfants quotidien: (les amis de la nature) – l’engagement par rapport aux différents services (vaisselle, entretien des locaux…) – le respect des personnes, des locaux et du matériel – la participation aux activités – une attitude correcte et sans équivoque entre garçons et filles.

655€, tout compris. Le prix ne doit en aucun cas constituer un handicap quant à la participation des enfants et des jeunes. La plupart des familles ont des difficultés à « joindre les bouts » financiers.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre de vacance de l’Eglise réformée 19 rue du bourg 17530 Arvert Arvert Charente-Maritime



