Seine-Maritime Nous remercions chaleureusement le cinéma Le Sirius d’avoir mis à notre disposition sa grande salle afin de vous accueillir plus nombreux. Avec ce livre « Les lapins ne mangent pas de carottes », le journaliste Hugo Clément souhaite contribuer à modifier notre manière de voir le monde qui nous entoure. Il faut selon lui, apprendre à cohabiter avec les autres créatures, informer sur la face cachée de l’exploitation animale et prendre conscience que nous faisons aussi partie du règne animal. « Face à l’effondrement de la biodiversité et à la crise climatique, ouvrir les yeux sur l’ampleur des problèmes que pose le traitement infligé aux animaux est autant une question d’éthique qu’une question de survie. » Cette rencontre passionnante sera suivie d’une séance de signatures. Cinéma Le Sirius.

