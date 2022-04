“COMPLET” Rencontre avec les élus, de Marseillan à Paris Bastille hostel auberge internationale de jeunes Catégorie d’évènement: Paris

Ce séjour inédit offre la possibilité aux jeunes de se questionner sur les questions d’engagement et de citoyenneté. En allant à la rencontre d’élus de leur ville et en visitant l’Assemblée Nationale, il poseront des questions aux personalités politiques avec qui ils ont prit rendez vous pour faire un reportage radio.

370

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Bastille hostel auberge internationale de jeunes 10 rue trousseau Quartier Sainte-Marguerite Paris

