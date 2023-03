COMPLET – Rencontre avec Adèle Van Reeth Café de la librairie Dialogues Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère « Le chagrin conduit le cœur vers la littérature et la philosophie dans l’espoir d’y trouver une consolation, comme un enfant se réfugie dans les bras de sa mère. Mais les mots des autres ne consolent pas. Regarder la mort en face, n’est-ce pas constater notre condition d’êtres résolument inconsolables ? Qu’est-ce que ça change, vraiment, de perdre son père ? Sans croyance en un au-delà, que signifie l’ultime disparition de ce qui est ? »

Adèle Van Reeth, philosophe, directrice de France Inter et autrice de La Vie ordinaire, explore dans Inconsolable la manière dont nous vivons la disparition des êtres chers et leur absence. +33 2 98 44 88 68 Café de la librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest

