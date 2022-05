COMPLET – Rallye Découverte Les Ecayennes, 24 juillet 2022, DIJON.

COMPLET – Rallye Découverte

du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet à Les Ecayennes

Tu veux découvrir le patrimoine culturel et gastronomique dijonnais ? Ce séjour qui mêle histoire et dégustation est fait pour toi ! Nos animateurs et animatrices t’emmèneront à la découverte de l’histoire de Dijon et de ses alentours, avec au programme les activités suivantes : – visite de Dijon en suivant le parcours de la Chouette, – escape game, – rallye photos, – dégustation des produits locaux, – petits et grands jeux collectifs avec tes nouveaux copains, – veillées animées en soirée ! Ce séjour te permettra de t’enrichir en découvrant de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouvelles expériences et de nouvelles cultures pour devenir plus autonome. Un renforcement des apprentissages tout au long du séjour sera effectué autour des problématiques liées à l’environnement afin d’apprendre à devenir le citoyen de demain. Les journées et activités respecteront les consignes sanitaires en vigueur. Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour participer à ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Les Ecayennes Pôle Enfance 28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON DIJON Côte-d’Or



