COMPLET – P’tits Pilotes Centre Valcoline j.effroy, 21 août 2022, .

COMPLET – P’tits Pilotes

du dimanche 21 août au vendredi 26 août à Centre Valcoline j.effroy

Deviens un vrai pilote de montagne en karting à pédales ou en VTT avec ce programme d’activités à sensation, cette expérience unique et un plaisir de rouler immédiat ! Tu auras l’occasion de découvrir également plusieurs activités physiques de pleine nature dans un cadre sécurisé. Activités proposées : – Initiation au pilotage de Karting à pédales : 2 séances sur un parking fermé (parcours d’aisance) d’une durée de 2h à 2h30 par groupe de 8 participants maximum où tu apprendras à t’équiper et à respecter les règles de sécurité. Tu apprendras le pilotage : suivre un itinéraire, gérer ta vitesse, apprendre à freiner et s’arrêter. Tout en s’amusant, tu développeras tes capacités motrices, tu t’éduqueras à la sécurité, à la responsabilité et à l’autonomie. – Initiation au VTT de montagne : 1 séance d’une durée de 2h à 2h30 par groupe de 8 participants maximum. Après une phase de présentation du matériel et d’initiation où tu apprendras à t’équiper et à respecter les règles de sécurité, tu t’initieras aux joies du VTT parcours d’aisance et en milieu naturel en adaptant tes déplacements aux difficultés du terrain. Tu devras gérer ton équilibre et celui de ton VTT. – Accrobranche : une séance d’une demi-journée par groupe de 16 participants maximum. Deux parcours dans les arbres en fonction de la taille des participants (enfant de + d’1.20m ou de moins d’1.20m). – Orientation : une séance d’une demi-journée durant laquelle les enfants partiront à la découverte de la station en apprenant à se servir d’une carte, au travers d’un grand jeu sur base de Rallye-Photos ou de course d’orientation. Cette activité te permettra d’améliorer ta concentration. – Baignade en piscine : 1 séance organisée durant le séjour à la piscine d’Allevard. Au travers des grands jeux, des veillées, de la soirée montagnarde et d’autres temps forts de ce séjour, tu expérimenteras le vivre-ensemble. Informations complémentaires – Programme susceptible d’évoluer selon le nombre d’enfants et la météo. – Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités. – Les activités programmées auront lieu sous réserve des autorisations gouvernementales et dans le respect des protocoles en vigueur. (ex : piscine sous réserve d’assouplissement du protocole sanitaire interdisant les groupes). [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 438,00 €

Deviens un vrai pilote de montagne en karting à pédales ou en VTT !

Centre Valcoline j.effroy PLACE MARCEL DUMAS, 38580 ALLEVARD



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T12:30:00 2022-08-21T00:00:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T13:30:00