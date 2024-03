COMPLET – Projection Ascq 44 : les martyrs du Nord Cinéma UGC Lezennes, vendredi 22 mars 2024.

COMPLET – Projection Ascq 44 : les martyrs du Nord Le film-documentaire des frères Aguesse sera projeté vendredi 22 mars 2024 à 20h à l’UGC de Villeneuve d’Ascq,à l’occasion de la commémoration du Massacre d’Ascq. Séance complète Vendredi 22 mars, 20h00 Cinéma UGC Réservation conseillée

Germain et Robin Aguesse, réalisateur, scénariste et monteur pour l’un, réalisateur et producteur pour l’autre et métropolitains, se sont donné pour mission de filmer des moments de l’Histoire parfois méconnus pour qu’ils ne tombent pas dans l’oubli.

Le film-documentaire « Ascq 44 : les martyrs du Nord », leur 4e réalisation, soutenu par la Ville, est construit autour des récits des derniers témoins, Mesdames Béghin, Sabin et Delahaye et Monsieur Baratte.

Cinéma UGC Heron park 59650 Villeneuve d’Ascq Lezennes 59260 Nord Hauts-de-France