COMPLET – Premiers de Cordée Centre LES PLANS, 11 juillet 2022, .

COMPLET – Premiers de Cordée

du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet à Centre LES PLANS

Une semaine dédiée au sport de montagne et notamment à l'escalade où les notions d'entraide et solidarité sont primordiales pour que ta cordée puisse progresser vers les commets ! En plus de l'escalade une grande randonnée à la rencontre des marmottes, une séance de VTT viendront parfaire un séjour ou la nature servira de cadre à toutes tes aventures. Et bien sûr nous n'oublierons pas d'aller piquer une tête dans la piscine, de passer de bonnes soirées entre copains et copines et découvrir Valloire et ses activités estivales. Au cours du séjour nous mettrons en œuvre différentes compétences : – MAITRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE : Maitrise de la langue française par l'enrichissement du vocabulaire spécifique à la montagne ; Ecrire un texte pour mise en ligne à destination des familles – METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE :Utilisation des outils informatiques et numériques pour rendre compte de ses journées et communiquer avec les familles – COMPÉTENCE SOCIALES ET CIVIQUES : Adapter ses gestes par rapport à des actions précises. Développement corporel et habilités motrices (Escalade, VTT); Par le partage du matériel et l'entraide / Solidarité au sein de l'équipe notamment en escalade : Prise de confiance en soi et faire confiance à l'autre ; Par l'utilisation des conseils de jeunes : développement de la prise de parole, de l'argumentation et du respect des décisions communes – CULTURE SCIENTIFIQUE : Par la démarche d'investigation, savoir observer, comparer, questionner ; Par la découverte du milieu montagnard – REPRESENTATION DU MONDE ET DE L'ACTIVITE HUMAINE : Découvertes du patrimoine local avec la visite de Valloire

Sur inscription. Tarif à partir de 460,00 €

Viens vivre une aventure incroyable où la solidarité et l’entraide te permettront avec tes copains et copines de découvrir la Montagne sous toutes ses formes !

Centre LES PLANS Rue des Plans, 73450 VALLOIRE



