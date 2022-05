COMPLET – Poney au naturel Centre ECOLE DES NEIGES

COMPLET – Poney au naturel Centre ECOLE DES NEIGES, 7 août 2022, . COMPLET – Poney au naturel

du dimanche 7 août au dimanche 14 août à Centre ECOLE DES NEIGES

Apprends les bases de l’équitation au cours de 5 séances encadrées par une Monitrice diplômée. Au programme de ton séjour : – Manège – Voltige – Balade sur le dos de ton compagnon de route pour terminer le séjour. Complète ces journées avec le sentier Ludik’, l’accès régulier à la piscine du centre, la participation à des grands jeux et à des veillées chaleureuses. Il n’est pas nécessaire de fournir de document particulier pour la pratique de ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 555,00 €

Découvre l’équitation au naturel au centre équestre de la Cernaise! Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-07T17:00:00 2022-08-07T00:00:00;2022-08-08T00:00:00 2022-08-08T00:00:00;2022-08-09T00:00:00 2022-08-09T00:00:00;2022-08-10T00:00:00 2022-08-10T00:00:00;2022-08-11T00:00:00 2022-08-11T00:00:00;2022-08-12T00:00:00 2022-08-12T00:00:00;2022-08-13T00:00:00 2022-08-13T00:00:00;2022-08-14T00:00:00 2022-08-14T10:00:00

Détails Autres Lieu Centre ECOLE DES NEIGES Adresse 350 Chemin de l'Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA lieuville Centre ECOLE DES NEIGES

Centre ECOLE DES NEIGES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//