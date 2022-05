COMPLET – Plongée, le mystère des profondeurs Centre JEAN UDAQUIOLA, 22 août 2022, .

Tu nages comme un poisson, tu rêves d’aventure et des fonds marins ? Viens découvrir la plongée en piscine, en lac et en mer. Tout cela en camping avec tes ami.e.s. Sensations fortes assurées ! Au programme, pour découvrir le mystère des profondeurs : – Baptême de plongée – Plongée avec bouteille – Pirogue Hawaïenne Sans oublier les petits et grands jeux, veillées animées pour profiter encore plus de tes vacances à Biscarosse et Mimizan! Informations complémentaires : – Si vous le souhaitez, vous pourrez passer le diplôme N1 de la Fédération Française des Sports Sous-Marins. – Obligation de fournir le certificat médical de pratique de la plongée (CACI) Les repas sont préparés sur place par les animateurs avec l’aide des jeunes. Possibilités de barbecues. Le matériel de plongée est fourni dans le cadre du séjour. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 580,00 €

Viens plonger avec nous en lac et en mer !

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



