COMPLET – Petits Aventuriers Centre ECOLE DES NEIGES

COMPLET – Petits Aventuriers Centre ECOLE DES NEIGES, 21 août 2022, . COMPLET – Petits Aventuriers

du dimanche 21 août au vendredi 26 août à Centre ECOLE DES NEIGES

Fais le choix de partir en colo à Lamoura et profite d’un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer… Au programme de ce séjour spécial petits aventuriers : – Construction de cabanes – Jeux en forêt – Préparation un goûter pour te régaler avec tes amis. – Régale-toi lors d’une veillée chamallow, la tête dans les étoiles, autour du tipi (si conditions météorologiques favorables). – 1 sortie au Parcabout de Lamoura pour jouer, courir, sauter et marcher dans des filets, suspendus dans les arbres. – 1 sorite sentier ludique qui te transportera Termine ces belles journées en profitant de la piscine du centre et en participant à des veillées chaleureuses et adaptées à ton âge. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 364,00 €

Un temps de vacances pour jouer, créer, imaginer… Centre ECOLE DES NEIGES 350 Chemin de l’Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T17:00:00 2022-08-21T00:00:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T10:00:00

Détails Autres Lieu Centre ECOLE DES NEIGES Adresse 350 Chemin de l'Ecole des Neiges LA COMBE DU LAC, 39310 LAMOURA lieuville Centre ECOLE DES NEIGES

Centre ECOLE DES NEIGES https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//