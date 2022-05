COMPLET – Pass’Montagne – 12-15ans La Base Aventure d’ARETTE, 31 juillet 2022, ARETTE.

COMPLET – Pass’Montagne – 12-15ans

du dimanche 31 juillet au samedi 6 août à La Base Aventure d’ARETTE

Un séjour multi-activités autour pour découvrir notre vallée, partager des moments de plaisir, détente et dépassement entre copains. Au programme de ton Pass’Montagne : – une course d’orientation à la recherche des indices, – une séance d’accrobranche pour te surpasser – une séance de tir à l’arc. Aussi une journée à Aqua Béarn pour du fun dans les toboggans, piscine à vagues et bouées. Et une soirée disco à la piscine de Barétous. Tu iras à la Pierre Saint Martin te balader sur les sentiers des contrebandiers et repérer les rapaces et animaux de montagne. Nous préparerons aussi une nuit en bivouac (selon la météo) et une soirée au coin du feu pour partager des moments entre copains et écouter les légendes locales. Informations complémentaires : – Il n’est pas nécessaire de fournir des documents spécifiques pour la pratique de ces activités. – Mesures barrières assurées conformément à la législation en vigueur [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 435,00 €

Viens découvrir différentes activités autour de nos montagnes des Pyrénées !

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-31T12:00:00 2022-07-31T00:00:00;2022-08-01T00:00:00 2022-08-01T00:00:00;2022-08-02T00:00:00 2022-08-02T00:00:00;2022-08-03T00:00:00 2022-08-03T00:00:00;2022-08-04T00:00:00 2022-08-04T00:00:00;2022-08-05T00:00:00 2022-08-05T00:00:00;2022-08-06T00:00:00 2022-08-06T09:00:00