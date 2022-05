COMPLET – Pass ton permis bateau à moteur Centre JEAN UDAQUIOLA, 22 août 2022, .

Une semaine pour passer le permis bateau à moteur mais aussi pour pouvoir découvrir les sports nautiques ! Au programme : – Découvertes des sports nautiques (bouée tractée, catamaran, stand up paddle…) – Passage du PSC1 et apprentissage des techniques des premiers secours – Passage du code maritime grâce à des cours et tests que tu auras à apprendre par internet (codes transmis 1 mois en amont avant de commencer ton séjour) Autres activités qui pourront être organisées : – Stand up paddle, – sortie à Biscarrosse Plage, – tir à l’arc, – parcours d’orientation, – jeux de ballons et jeux sportifs (hockey, pelote, ping-pong, baby-foot, Trollball, Bubble-foot, …) – Veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties… Information complémentaire : L’inscription à ce séjour ne garantit pas la réussite à l’examen. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 800,00 €

Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE



