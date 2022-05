COMPLET – On the Radio Centre GRAND LARG’

COMPLET – On the Radio Centre GRAND LARG’, 24 juillet 2022, . COMPLET – On the Radio

du dimanche 24 juillet au dimanche 31 juillet à Centre GRAND LARG’

Cap sur Quiberon pour faire tes premiers pas au micro ! – Apprend les incontournables d’une émission (indicatif, jingles, lancement d’émission….). – Choisi des invités et prépare des questions à leur poser. – Choisi les pauses musicales. – Réalise un conducteur d’émission et anime une émission de radio. Comme toute véritable émission, elle sera diffusée sur nos ondes et mise en podcast pour être écoutée à tout moment. Le centre étant situé en bordure d’océan, baignades, grands jeux, détente et tournois sportifs sur la plage seront également au programme. Ces journées bien remplies se termineront par des veillées animées. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 496,00 €

Fais tes premiers pas au micro ! Centre GRAND LARG’ 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T17:00:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T00:00:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T00:00:00;2022-07-31T00:00:00 2022-07-31T10:00:00

Détails Autres Lieu Centre GRAND LARG' Adresse 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON lieuville Centre GRAND LARG'

Centre GRAND LARG' https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//