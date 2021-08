COMPLET-Naturellement débrouillards Centre Odcvl Le Chatelrêt, 9 août 2021, Vars.

COMPLET-Naturellement débrouillards

du lundi 9 août au dimanche 15 août à Centre Odcvl Le Chatelrêt

**Naturellement débrouillards** ——————————- ### Tu vas découvrir la montagne des Hautes-Alpes, mais pas n’importe comment ! En mode débrouille et nature, tu vas ramper, courir, sauter, grimper, nager, porter, et même dormir comme un vrai aventurier ! ### La montagne sera ta salle d’entraînement ! ### Le groupe suivra un stage encadré par un professionnel du Mouvement Naturel. Sportifs ou non, chacun prend confiance et trouve une aisance pour se sentir bien dans son corps: >Maîtriser la manipulation d’éléments naturels (soulever, porter, lancer, attraper) > Apprendre à se déplacer et à s’orienter en pleine nature > Dépasser ses appréhensions, apprendre à mesurer le risque, le danger > Le temps fort sera une aventure en pleine nature : s’orienter, dormir, organiser le campement (feu, couchage, emplacement) > Se nourrir de la nature et la respecter > Sans oublier les veillées sauvages mais aussi festives tous les soirs, animées par ton équipe d’animateurs… > Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

500€ la semaine hors transport

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Chatelrêt vars sainte marie Vars Hautes-Alpes



