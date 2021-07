COMPLET « Narbonne Rescue » Camping Campéole la côte rose – Route de Gruissan, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Narbonne.

COMPLET « Narbonne Rescue »

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Camping Campéole la côte rose – Route de Gruissan

Thématique principale développée par le projet pédagogique : – Découverte d’un nouvel environnement et du patrimoine bâtit, culturel et gastronomique de Narbonne. – Découverte du métier de sauveteur côtier (CRS maritime). Situé entre Narbonne-Plage et Gruissan, les deux stations balnéaires du littoral narbonnais, ce camping en bord de mer est blotti sous le massif de la Clape entre mer et garrigue Au programme : Découverte du patrimoine bâtit et culturel de Narbonne et ses environs. Baignade, balade à cheval, visite de la réserve de Sigean, cours de sauvetage en mer, veillées et participation à la vie collective…

670 Euros

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping Campéole la côte rose – Route de Gruissan 11100 NARBONNE PLAGE Narbonne



