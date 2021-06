Savignac-les-Églises ALSH St privat Dordogne, Savignac-les-Églises COMPLET Nage et arts du cirque ALSH St privat Savignac-les-Églises Catégories d’évènement: Dordogne

du lundi 16 août au vendredi 20 août à ALSH St privat

Durant 5 jours, les enfants du CP et CE1 s’initeront à la pratique du cirque, à l’apprentissage des bases de l’aisance aquatique et aux découvertes de la nature. Les enfants découvriront du matériel pour la pratique du cirque : balles de jonglage, assiettes, foulards, cerceaux. Ils apprendront avec les intervenants professionnels et les animateurs à utiliser ce matériel. Lors de la dernière séance d’initiation au jonglage, les enfants pourront proposer par petits groupes une prestation artistique de cirque devant leurs camardes et les adultes présents. Les enfants découvriront des œuvres d’art lors de l’exposition « Art sur le Causse ». Ils participeront et coopéreront lors de l’activité « Land ‘Art Géant » pour réaliser une œuvre d’art par petits groupes. Au programme : les matinées sont réservées au cirque, les début d’après-midi aux activités culturelles en lien avec la nature (land’art, exposition…), les fins d’après-midi seront dédiés à la baignade (en fonction des conditions climatiques).

inscription ALSH Valentine Bussière Boulazac, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. ALSH St privat St Privat, 24420 SAVIGNAC LES EGLISES Savignac-les-Églises Dordogne

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T09:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T09:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T09:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T09:00:00 2021-08-20T17:59:00

