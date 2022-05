COMPLET – Mystères et Secrets du Moyen-Age Centre JEAN UDAQUIOLA

du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet

Viens découvrir et utiliser les techniques anciennes du Moyen-Âge ! De nombreuses activités et ateliers autour du temps médiéval: – réalisation d’un blason, – atelier calligraphie et enluminure, – fabrication de bracelets, de colliers – de corde à 13 nœuds, – jeux médiévaux… – Sortie au musée de Mimizan Mais aussi, énigmes, jeux de pistes et épreuves médiévales. En plus de ce programme déjà bien chargé, tu pourras participer à : – des activités nautiques – des activités au choix : course au trésor, trollball, dune du Pilat, tir à l’arc… Et bien sûr, chaque soir des veillées te seront proposées sur le thème du Moyen Âge : spectacle de feu, banquet, passe d’armes… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 430,00 €

