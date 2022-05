COMPLET – Musique – Volcan Junior : Bulle, 15 mai 2022, .

COMPLET – Musique – Volcan Junior : Bulle

2022-05-15 – 2022-05-15

Musique / Chansons – Cie PiktoZik

Au clair de la lune

Quand son papa est en mer, Bulle n’a pas peur : il lui suffit de fredonner la chanson de la lune qu’il lui a apprise pour que l’astre veille sur le bateau. Mais ce soir, rien ne va. La lune a disparu et ne répond pas à son chant, le vent se lève et la tempête menace… Heureusement, la petite Bulle glisse dans un voyage initiatique et onirique guidé par Plouf, son fidèle doudou. Ensemble, ils partent à la rencontre d’animaux fantastiques pour réussir à guider le bateau et à réunir la famille au petit matin.

Ce spectacle tout en images et en chansons, collaboration entre une dessinatrice et deux musiciens, emmène les enfants dès le plus jeune âge à la découverte d’un conte très tendre. Géraldine Fillastre et Alain Bertin accompagnent le voyage de Bulle avec des sonorités variées de la berceuse mélanésienne à la chanson swing, bossa nova ou salsa tout en plongeant dans les dessins composés en direct par Elvine Comelet.

A partir de 3 ans

Durée : 33 min

Tarif : 5€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/bulle

