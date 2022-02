COMPLET – Musique / Théâtre – Volcan Junior : Le rêve d’Ariane Le Havre, 27 avril 2022, Le Havre.

COMPLET – Musique / Théâtre – Volcan Junior : Le rêve d’Ariane Le Havre

2022-04-27 18:30:00 – 2022-04-27

Le Havre Seine-Maritime

Musique / Théâtre – Le rêve d’Ariane ou l’histoire du quatuor à cordes racontée aux enfants – Quatuor Alfama / Ariane Rousseau

A l’ombre d’un cerisier

Ils sont deux petits, un moyen, un grand. Ils se sentent bien ensemble, et s’il en manquait un, ce ne serait plus pareil : cela fait maintenant quelques siècles qu’on est d’accord pour dire qu’un quatuor à cordes, c’est plutôt pas mal pour jouer de la musique.

Alors rejoignez Ariane et sa douce cabane sous un cerisier, partez avec elle dans un monde onirique où les notes rencontrent les archets, les compositeurs révèlent leurs secrets et l’histoire du quatuor à cordes se déroule dans un voyage délicat et ludique. Vous y rencontrerez Haydn, qui dresse le soleil avec ses archets, Schubert confiant ses secrets intimes, Debussy ou Ravel qui l’entrainent vers des terres plus exotiques… jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui qui continuent de rêver la musique de chambre.

Un spectacle familial tout en délicatesse porté avec élégance par le quatuor Alfama et la comédienne Ariane Rousseau.

A partir de 6 ans

Durée : 45 min

Tarif : 5€

