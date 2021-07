COMPLET Multisports 12-17 ans dans les Gorges du Verdon saint-laurent-du verdon, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Laurent-du-Verdon.

du jeudi 8 juillet au jeudi 15 juillet à saint-laurent-du verdon

Séjour Eaux vives et activités de montagne pour les jeunes de 12 à 17 ans, à Saint Laurent du Verdon (04500), sous tente, au pied du lac de Sainte Croix. Activités sportives de plein air et de montagne : Rafting, promenade en barque, pêche, canyoning, via-ferrata Des révisions ludiques : expériences scientifiques, escape game des mathématiques, pyramides des défis historiques, … Activités culturelles : Découverte du patrimoine de la région des Gorges du Verdon : culinaire, historique, géographique et humain Ce séjour, ouvert à 14 jeunes de la commune réservera au moins 25% des places à des jeunes ayant des profils ou besoins particuliers (prise en charge ASE, notification MDPH, hébergés par le 115). L’équipe encadrante sera composée d’un directeur (BPJEPS APT, AG2F et LTP), un animateur BAFA (titulaire d’un diplôme ingénieur et en charge des activités de révision), 1 animateur non-diplômé BAFA mais expérience en MECS et animation jeunesse de 4 années). Un protocole sanitaire particulier, a été rédigé en tenant compte du transport, de l’hébergement sous tente avec 1 jeune par tente, fourniture de masques pour la totalité du séjour et trousse à pharmacie adaptée avec thermomètre infra-rouge, bidon de gel hydro, …)

Résider à Epône, avoir entre 12 et 17 ans, être adhérent de l’espace jeunes pour l’année en cours (15€). Participation financiere sur quotient comprenant 6 tranches allant de 6.20€ à 15€ par jour. Aide possible du CCAS de la ville de 15€ sur condition.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

saint-laurent-du verdon 1029 route de Montpezat 04500 Saint-Laurent-du-Verdon Alpes-de-Haute-Provence



2021-07-08T07:00:00 2021-07-08T07:30:00;2021-07-15T21:30:00 2021-07-15T22:00:00