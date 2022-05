COMPLET – Multiglisse Centre GRAND LARG’

du dimanche 21 août au dimanche 28 août

Cap sur la presqu’île de Quiberon ! Voici un séjour décoiffant pour les amateurs de glisse ! – 2 séances de surf – 1 séance de paddle – 1 séance de paddle géant – 1 séance de kayak. Mais aussi grands jeux, baignades, tournois sportifs…. Après des journées bien remplies, tu pourras profiter de veillées chaleureuses et animées. Certificat d’aisance aquatique obligatoire pour la pratique des activités nautiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)



Tarif à partir de 496,00 €

Centre GRAND LARG' 12 Rue du Fort de Penthièvre Kerhostin, 56510 ST PIERRE QUIBERON

