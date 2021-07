Saint-Yrieix-sur-Charente Base de Voile Eric Tabarly - Plan d'eau de la Grande Prairie - Saint Yrieix Charente, Saint-Yrieix-sur-Charente COMPLET / Multi-sports au Plan d’eau de Saint Yrieix Base de Voile Eric Tabarly – Plan d’eau de la Grande Prairie – Saint Yrieix Saint-Yrieix-sur-Charente Catégories d’évènement: Charente

Saint-Yrieix-sur-Charente

COMPLET / Multi-sports au Plan d’eau de Saint Yrieix Base de Voile Eric Tabarly – Plan d’eau de la Grande Prairie – Saint Yrieix, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Yrieix-sur-Charente. COMPLET / Multi-sports au Plan d’eau de Saint Yrieix

du lundi 12 juillet au lundi 16 août à Base de Voile Eric Tabarly – Plan d’eau de la Grande Prairie – Saint Yrieix

Organisation de séjours multi-sports (cirque, équitation, voile, VTT, paddle, tir à l’arc, canoë…) de 5 à 12 jours

Sur inscription, 375€ les 5 jours, 8€ d’adhésion annuelle obligatoire, sans transport

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Base de Voile Eric Tabarly – Plan d'eau de la Grande Prairie – Saint Yrieix 20 RUE DU PLAN D'EAU – 16710 SAINT YRIEIX Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T08:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T08:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T08:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T08:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T08:00:00 2021-07-16T18:59:00;2021-07-19T08:00:00 2021-07-19T08:30:00;2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T08:30:00;2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T08:30:00;2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T08:30:00;2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T08:30:00

