Saint-Jean-de-Monts Le Chenal des Dunes Saint-Jean-de-Monts, Vendée « COMPLET » Multi-activités Vendée et Du vent dans les voiles Le Chenal des Dunes Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Vendée

« COMPLET » Multi-activités Vendée et Du vent dans les voiles Le Chenal des Dunes, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts. « COMPLET » Multi-activités Vendée et Du vent dans les voiles

du lundi 19 juillet au dimanche 1 août à Le Chenal des Dunes

Multi-activités Vendée (6/9 ans) Au coeur du plus beau parc d’attraction du monde, viens à la rencontre des chevaliers, des vikings, tout au long d’une journée riche en émotions. Profite de la plage et découvre de l’univers médiéval avec de nombreuses activités du temps des chevaliers, des châteaux forts et des grands banquets. Sortie Puy du Fou Équitation Baignade en mer et piscine Jeux de plage Camping Randonnées Grands jeux Découvertes de la Région Du vent dans les voiles (10/12 ans) Si tu aimes les sensations fortes, viens t’initier à la pratique du char à voile sur la plage de Saint Jean de Monts et roule à la vitesse du vent. SOrs du quotidien et apprends à exprimer ta créativité ou simplement t’amuser avec les activités artistiques et ludiques qui te seront proposées. CHar à voile Baignades VTT Camping Cuisine Bricolage Grands jeux Découvertes de la région

A partir de 798 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Chenal des Dunes 44 chemin du chenal des dunes saint jean de monts Saint-Jean-de-Monts Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T10:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T23:59:00;2021-07-31T00:00:00 2021-07-31T23:59:00;2021-08-01T00:00:00 2021-08-01T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts, Vendée Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Chenal des Dunes Adresse 44 chemin du chenal des dunes saint jean de monts Ville Saint-Jean-de-Monts lieuville Le Chenal des Dunes Saint-Jean-de-Monts