COMPLET – Morzine Les flocons, 9 avril 2022, Morzine.

COMPLET – Morzine

du samedi 9 avril au dimanche 17 avril à Les flocons

**Situation géographique** Au sommet de Chamossière, on distingue le Lac Léman, le Mont-Blanc et la frontière suisse à quelques encablures… de quoi situer Morzine en un coup d’oeil: un village station niché au creux des Alpes, entre montagnes et forêts, à seulement 30 km de Thonon-les-Bains. Nous chausserons nos skis à Avoriz, un petit colorado savoyard, entièrement piéton, situé à 1800 mètres d’altitude et dont l’achitecture mimétique allie tradition et modernité. **Hébergement:** Le chalet est situé à 600 m du centre de la station de Morzine, exposé plein Sud. Attenant à un terrain plat de 9.000 M². L’établissement est agréé pour 114 personnes. ​ Il se compose de 30 chambres dont 2 équipées PMR : – Tout confort de 4 et 2 lits avec lavabos, douches , W.C. et prises T.V.par chambres. – 3 salles de jeux ou de classe. – 1 salle de télévision, et lecteur DVD. – Discothèque avec double cd, MP3, connexion PC, stroboscope, et jeu de lumière pro. – 1 bureau directeur équipé d’un frigot, et four micro-onde. – Salon de réunion pour les moniteurs ou animateurs. – Internet wifi disponible 24h/24. – Terrain de Basket. – Table de ping-pong extérieur en été – 2 baby-foot. – Terrain de foot. – Une pièce infirmerie. – Dispositif de sécurité incendie dans chaque pièces **Activités:** – 6 jours complets de forfait ski – 5 cours ESF x 2h – remise des insignes pour tous – 4 à 6h de ski par jour – découverte activités montagnardes et patrimoine local **Domaine skiable:** 75 km de pistes: en plein coeur du plus grand domaine skiable transfrontalier du monde: les Portes du Soleil, Avoriz est réputée pour son superbe plateau exposé plein sud à 1800 m d’altitude. enneigement assuré.

710

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Les flocons 992 route de la plagne Morzine Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T23:59:00;2022-04-10T00:00:00 2022-04-10T23:59:00;2022-04-11T00:00:00 2022-04-11T23:59:00;2022-04-12T00:00:00 2022-04-12T23:59:00;2022-04-13T00:00:00 2022-04-13T23:59:00;2022-04-14T00:00:00 2022-04-14T23:59:00;2022-04-15T00:00:00 2022-04-15T23:59:00;2022-04-16T00:00:00 2022-04-16T23:59:00;2022-04-17T00:00:00 2022-04-17T23:59:00