COMPLET Mission Nature ! CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Marlhes.

COMPLET Mission Nature !

du mercredi 21 juillet au lundi 26 juillet à CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau

**_Rejoins-nous pour une colo 100% nature_** où tu pourras décider avec ton équipe de votre projet collaboratif. Si tu souhaites apprendre à bricoler, jardiner, décorer… alors viens accomplir ta **Mission Nature !** Une aventure en toute sécurité ! Un séjour vraiment proche de la nature ; les jeunes vont découvrir l’âme de la montagne à travers de multiples activités ludiques et culturelles. **Situation et hébergement :** À 27 km de Saint-Étienne, 80 km de Lyon. Situé à 900 mètres d’altitude, la Maison de l’Eau & de l’Environnement est implantée en pleine nature, en limite des départements de la Loire, de la Haute-Loire et de l’Ardèche, sur les hauts plateaux du parc naturel régional du Pilat en pleine nature. ### **Activités :** **Chantier Jeunes Collaboratif !** Véritable fil rouge du séjour, sur une journée complète puis sur des temps annexes les autres jours, les jeunes vont se plonger dans la réalisation d’un « chantier jeunes » Fabrication d’un poulailler pédagogique, création d’un hôtel a insecte, fabrication bac dans un jardin en permaculture ou réalisation d’une marre… Les projets ne manquent pas. Sous l’encadrement d’un intervenant spécialisé, les jeunes décideront ensemble du projet qu’ils souhaitent mener à bien. Ils se répartiront ensuite plusieurs taches afin de réaliser un projet collaboratif qui restera permanent sur la structure après leur départ. Bricolage, jardinage, décoration, menuiserie ou tout à la fois, des outils seront mis à disposition du groupe afin de leur permettre de s’initier à plusieurs petits travaux **1 Randonnée nature** Au départ du centre, le groupe partira à l’assaut du « crêt de chaussitre », 1245m d’altitude et une magnifique vue 360 ! Durant cette randonnée nature guidée par un intervenant spécialisé, les jeunes pourront apprendre et comprendre la faune et la flore locale. Tourbières, prairies et bois, lande de genets, callunes et myrtilles, le plus isolé des Monts du Pilat n’en est pas moins riche de paysages, de couleurs et de légendes ! Car oui, de légendes, le Pilat en regorge. **1 séance de grimpe d’arbres :** La grimpe d’arbres, c’est grimper, escalader jusqu’à la cime d’un arbre, en sécurité, se déplacer dans son houppier, observer, découvrir les milieux arborés, se découvrir soi-même, connaître l’écologie des arbres et acquérir un comportement respectueux de la nature. Pratiquer une activité sportive de nature ludique et accessible à tous. Emprunter le milieu arboricole aussi bien comme terrain de jeux respectueux du vivant, que comme espace de connaissance et lieu d’expériences collectives. Une séance pour découvrir la sensation d’arbrosanteur et s’approprier les techniques de déplacement dans les arbres, il s’agit d’apprendre à utiliser et manipuler les cordages (évolution dans l’arbre, assurage). **1 Séance de Hip Hop :** Durant une demie journée et avec un intervenant spécialisé le groupe va s’initier (ou se perfectionner) à la culture hip hop et plus particulièrement au break dance. Avec une méthode accessible à tous allant de l’atelier individuel aux fameuses « battles », nul doute que chacun trouvera sa place. En acrobatie ou en mouvement au sol, cette danse permet de se défouler et de passer un bon moment sur le son des meilleurs morceaux Hip Hop ! Qui sait, peut-être que des vocations naitront ! **Des animations et veillées :** proposés par les animateurs à l’intérieur ou à l’extérieur, des activités manuelles, artistiques, grands jeux, journées & veillées à thèmes permettent aux enfants profiter d’un séjour complet : lire seul, jouer à deux, créer des liens dans une activité de groupe, avoir le choix de ne rien faire pour se reposer et se détendre… des temps organisés et réfléchis dans le projet pédagogique pour le bien-être des enfants.

555 €, pour un départ de Paris +45 € (selon l’effectif)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

CPIE Monts du Pilat – Maison de l’Eau Marlhes Loire Auvergne-Rhône-Alpes Marlhes Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T23:59:00;2021-07-25T00:00:00 2021-07-25T23:59:00;2021-07-26T00:00:00 2021-07-26T23:59:00