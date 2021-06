COMPLET-Magie d’un Chapiteau Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE, 2 août 2021-2 août 2021, La Bresse.

COMPLET-Magie d’un Chapiteau

du lundi 2 août au dimanche 8 août à Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE

### MAGIE D’UN CHAPITEAU **_En piste pour la magie du chapiteau ! Si tu as l’âme d’un acrobate, d’un jongleur et encore mieux, d’un clown, cette colo est faite pour toi! Sous un véritable chapiteau, et avec ta troupe, vous allez devenir des artistes de cirque et créer votre propre spectacle._** Avec tes animateurs et les professionnels de la troupe « Jongler et Compagnie », tu participeras tous les jours à des séances de cirque en demi-journées pour découvrir et te perfectionner dans les domaines que tu préfères parmi: > Le jonglage, les assiettes chinoises et le diabolo qui te font travailler ton adresse > Le fil, le touret et le monocycle pour mettre à l’épreuve ton équilibre > Les acrobaties au sol et au trapèze, afin d’assouplir tes gestes > Les clowneries et le maquillage pour devenir un parfait artiste et aussi des Balades en forêt, des Jeux coopératifs en pleine nature, la visite d’un artisanat local des Hautes-Vosges comme la confiserie des Hautes Vosges, des Grands jeux et veillées animées. > Renforcement des apprentissages

500€ les 5 jours, hors transport

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE la Bresse La Bresse Rue de la Courbe Vosges



