COMPLET – LUV RESVAL + 1ÈRE PARTIE

COMPLET – LUV RESVAL + 1ÈRE PARTIE, 14 mai 2022, . COMPLET – LUV RESVAL + 1ÈRE PARTIE

Caché à Mennecy dans l'Essonne, le jeune prince du rap Luv Resval passe le début de sa carrière à expérimenter différentes techniques musicales, sans vraiment prendre conscience de l'intégralité de ses pouvoirs. Fluidité des paroles et refrains mélodieux; ambiances atmosphériques, flows électriques, mélancolie noire, Luv Resval travaille dur et devient apte à bâtir toute forme de rap pour enchanter son public. De la banlieue parisienne à l'Etoile Noire, le jeune prince a fait du chemin, de couplet en refrain, il a pris du galon et a ressenti l'appel vers une voie supérieure. Un travail acharné pour maitriser ses pouvoirs musicaux, il peut à présent montrer à son public la direction vers ce qu'il l'a happé. Voici un album-double, travaillé et attendu depuis deux ans. Inspiré par les placements des meilleurs techniciens français tels que Nekfeu, Ninho ou Alpha Wann en y ajoutant un côté mélodique et vaporeux venant de Laylow, ou encore Young Thug et Asap Rocky pour ses influences outre-Atlantique. Luv a perfectionné ses techniques au contact du plus grand producteur français, Kore, Manager du Label AWA, pour produire une oeuvre double qui parle aux jeunes en recherche de mélodies et de débit.

Site internet: https://www.etoilenoire.store/
Chaine Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCPj63YTEirrOXgC5xiBYJQ
Instagram: https://www.instagram.com/luvresval/?hl=fr

CONCERT COMPLET.

