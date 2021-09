(Complet) Levez les yeux vers le patrimoine de Frolois Église Saint-Martin, 17 septembre 2021, Frolois.

Église Saint-Martin, le vendredi 17 septembre à 13:30

### Des vestiges du château à l’église et son clocher fortifié, partez à la découverte du village de Frolois. Programme de la visite : Le site des vestiges du château du XIIIe transformé au début du XVIIe siècle en château de plaisance, de style Renaissance. Cette visite commentée et ludique sera dirigée par Philippe Marchand, professeur d’histoire, chargé de mission en archéologie. L’église des XVe et XVIe siècles avec son clocher fortifié, ses cloches, sa bretèche, ses armoiries, ses vitraux, ses statues, etc. sera à découvrir par les enfants, de façon interactive et ludique. Cette visite sera commentée par Monique Colin, Apolline Tollini, et pour les sonneries des cloches, Jean Louis Eustache.

[COMPLET] Gratuit. Sur inscription.

Église Saint-Martin Rue Saint-Martin, 54160 Frolois Frolois Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T13:30:00 2021-09-17T16:00:00