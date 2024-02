COMPLET Les savants fous « Les yeux et le cerveau une question d’illusions ! » Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny, jeudi 29 février 2024.

COMPLET Les savants fous « Les yeux et le cerveau une question d’illusions ! » Ludo-médiathèque communautaire Étrépagny Eure

Dans cet atelier, les scientifiques en herbe découvriront comment jouer des tours au cerveau avec des expériences démontrant les limites des yeux et du cerveau et expliquant la persistance rétinienne et les mirages.

Pour les enfants à partir de 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 16:30:00

Ludo-médiathèque communautaire 3 rue Maison de Vatimesnil

Étrépagny 27150 Eure Normandie mediatheque@ccvexin-normand.fr

