Saint-Hilaire-de-Riez centre de vacances d de la ville de Nanterre Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée COMPLET Les pieds dans l’eau centre de vacances d de la ville de Nanterre Saint-Hilaire-de-Riez Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez

Vendée

COMPLET Les pieds dans l’eau centre de vacances d de la ville de Nanterre, 2 août 2021-2 août 2021, Saint-Hilaire-de-Riez. COMPLET Les pieds dans l’eau

du lundi 2 août au mercredi 11 août à centre de vacances d de la ville de Nanterre

L’océan à deux pas permet aux enfants de découvrir le milieu marin et la pêche à pieds. égaelemnt au programme : la tenue d’un aquarium, bivouac et découverte des marais salants, et pluslargement découverte de la région sa faune sa flore et son histoire. pour les plus de 9 ans un cycle d’activités nautiques paddle, surf ou catamaran.

sur inscription en fonction du quotient familiale

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre de vacances d de la ville de Nanterre saint hilaire de riez Saint-Hilaire-de-Riez Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T08:30:00 2021-08-02T09:00:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T09:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Hilaire-de-Riez, Vendée Autres Lieu centre de vacances d de la ville de Nanterre Adresse saint hilaire de riez Ville Saint-Hilaire-de-Riez lieuville centre de vacances d de la ville de Nanterre Saint-Hilaire-de-Riez