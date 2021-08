COMPLET-Les Petits Curieux Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil, 9 août 2021, Bassillac et Auberoche.

du lundi 9 août au dimanche 15 août à Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil

### PETITS CURIEUX **_Tu es curieux, bricoleur, sportif ou encore ami des animaux ?_** **_Tu aimerais passer de vraies vacances en te faisant de nouveaux copains et en vivant les journées à ton rythme ?_** **_Le manoir d’Argueil t’attend pour de grandes aventures ! Tous les jours tu profiteras du cadre magnifique d’un vrai château en Normandie_** **_et tu découvriras de nouvelles activités que tu pourras même choisir !_** _> Chaque après-midi sera dédiée à la thématique des sciences :_ _> Tu aimerais découvrir et réaliser tout un tas d’expériences scientifiques ?_ _> C’est parfait car avec l’aide d’un intervenant spécialisé dans les sciences (le professeur Argouille), tu fabriqueras toutes sortes de choses étonnantes et découvriras le monde de la science dans notre labo, dont parmi elles :_ _> La Chimie dans tous ses États : Découverte des couleurs et de leur densité à travers de multiples expériences._ _> Ça va Bouger : De petites expériences pour découvrir et comprendre les forces et mouvements : la poussée d’Archimède, les équilibres et la fabrication de bulles de savon._ _> Bolides en tous Genres : Création de fusées, d’avions et de bolides terrestres pour mettre en pratique les notions de forces._ _> 1 séance d’équitation, avec encadrement d’un BE dans la carrière située dans le parc_ _> Visite de la ferme pédagogique_ _> Un grand jeu à thème dans le parc_ _> Sans oublier les veillées, dans le salon de la marquise, dans le donjon du château ou encore la boum dans la grande salle des arcades…_ _> Baignades_

500€ hors transport

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Manoir d’Argueil 2 route des Vallons 76780 ARGUEIL Bassillac et Auberoche Bassillac Dordogne



