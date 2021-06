COMPLET « les Loirétains à l’aventure dans les Vosges » Gîte du Moutier des Fées, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, La Bresse.

COMPLET « les Loirétains à l’aventure dans les Vosges »

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet à Gîte du Moutier des Fées

Organisation d’un séjour dans les Vosges du 26 au 30 juillet 2021 pour un groupe mixte de 14 jeunes âgés de 11 à 17 ans. A l’issu des échanges et des interactions avec les jeunes, un groupe moteur s’est ainsi formé avec la volonté certaine de partir en séjour et de mener des actions autour de l’environnement. A la suite de ces premières idées, d’autres jeunes sont venus se greffer au groupe. Ainsi, nous les avons accompagnés pour les aider à réaliser leurs souhaits et envies. L’équipe du Service Animation a mobilisé les jeunes et les familles pour mettre en place des réunions afin de pouvoir déterminer les bases du projet (Ou on part ? qu’est-ce qu’on fait ? avec qui ? comment ?…). Des plannings des différentes actions environnementales et de l’organisation interne (vie collective) du séjour ont été constitués. Les jeunes participeront à une interview organisée par Radio Campus, sous forme de table ronde pour parler de leur séjour, et qui sera retransmis à la radio dans le cadre du projet « Ecoute ta ville » du 31 mai au 4 juin. Le groupe fera deux randonnées, l’une dans le Loiret avec collecte de déchets, et la seconde dans les Vosges dans un autre cadre qui leur permettra de sortir de leur quotidien. Les jeunes iront à la rencontre d’une professionnelle locale en savonnerie dans le Loiret pour participer à un atelier de fabrication de savons solides. La prestataire réalisera également un atelier pédagogique et de sensibilisation sur les produits d’hygiène que nous utilisons au quotidien. Pendant la semaine du séjour, un planning du déroulement de la vie quotidienne a été mis en place afin de répartir équitablement les différentes tâches à effectuer, telles que la préparation des repas, la table, le ménage, le rangement, les courses… L’organisation en amont du planning avec les jeunes est très importante pour le bon déroulement du séjour. A la suite du séjour, il est prévu que le groupe travaille sur la réalisation d’un diaporama avec l’aide des animateurs afin de le présenter aux parents en septembre à l’occasion d’une journée de partage et de convivialité. En fil conducteur, tous les jours les animateurs proposeront des ateliers sur le thème de l’écologie (déforestation, réchauffement climatique, anti-gaspillage, collecte des déchets et sensibilisation au tri…).

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gîte du Moutier des Fées 67 ROUTE DE GERARDMER, 88250, LA BRESSE La Bresse Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T23:59:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T23:59:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T23:59:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T17:59:00