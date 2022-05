COMPLET – Les cavaliers gourmets LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire

COMPLET – Les cavaliers gourmets LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire, 22 août 2022, . COMPLET – Les cavaliers gourmets

du lundi 22 août au vendredi 26 août à LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire

Viens participer aux séances d’équitation dans un cadre idéal! Tu feras 4 séances de poney, balade, manège, pansage, soin, jeux avec les poneys. Nous allons préparer nos repas donc tous les jours tu participeras à l’élaboration de bons petits plats comme un chef. Les produits locaux seront à l’honneur. Tous les jours, les animateurs.trices te proposeront de faire des jeux de plein air afin de découvrir la nature! Et puisqu’il est important de conserver un merveilleux souvenir de ta colo, tu auras la chance avec tous tes nouveaux amis de monter une vidéo de toute ton aventure. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 520,00 €

Viens pratiquer l’équitation et cuisiner dans un cadre magique au cœur de la campagne! LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE – Gîte partenaire Sainte-Eugénie, 61160 AUBRY EN EXMES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T10:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T15:00:00

Détails Autres Lieu LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE - Gîte partenaire Adresse Sainte-Eugénie, 61160 AUBRY EN EXMES lieuville LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE - Gîte partenaire

LE PONEY CLUB DE ST EUGENIE - Gîte partenaire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//