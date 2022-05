COMPLET – Les Aventuriers Pyrénéens La Base Aventure d’ARETTE, 14 août 2022, ARETTE.

COMPLET – Les Aventuriers Pyrénéens

du dimanche 14 août au samedi 20 août à La Base Aventure d’ARETTE

Au programme un cocktail d’activités sportives et créatives à la découverte des Pyrénées Béarnaises. Balade toi en montagne pour découvrir les animaux de la montagne et les rapaces. Viens relever les défis qui se présentent à toi : course d’orientation, initiation au tir à l’arc, grands jeux de piste. En te promenant sur notre village d’Arette, tu découvriras le moulin et tu fabriqueras ton propre petit pain. En grimpant dans le bois d’Arette, tu pourras construire ta cabane entre copains et fabriquer des objets en bois avec des éléments naturels que tu auras ramassés. Si tu continues le sentier, tu t’aventureras sur les traces des fées et tu découvriras leur jardin féérique. Autour du centre : course d’orientation, veillées, activités créatives et artistiques, grands jeux…. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 462,00 €

Viens découvrir différentes activités autour de nos montagnes des Pyrénées !

La Base Aventure d’ARETTE 29, avenue Marcel LOUBENS, 64570 ARETTE ARETTE



