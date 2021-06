COMPLET Les Aventuriers du Lac Lac de Tremelin, 2 août 2021-2 août 2021, Iffendic.

Le domaine de Trémelin est situé au cœur de la Bretagne, à 30 minutes de Rennes. Idéal pour se ressourcer en famille ou entre amis et profiter d’une nature encore intacte, il propose de nombreuses activités au cours des journées estivales (Descente en rappel, Bouée tractée, ski nautique, équitation, Kayak, VTT, baignade surveillée dans le lac, pêche…). Nous avons choisi un lieu en plein nature afin de leur faire découvrir la richesse de la biodiversité bretonne. Il propose également l’accueil d’événements et ont pour vocation d’accueillir des séjours de vacances. Site internet : _Lac de Trémelin – Iffendic – Destination Brocéliande (lacdetremelin.com)_ **Le Public** Les deux séjours concernent 40 enfants par semaine de 6 à 16 ans issus du quartier Bréquigny. Le public fréquentant la MJC habite majoritairement dans l’îlot Suède. Les enfants et jeunes sont inscrits aux écoles élémentaires Jacques Prévert et Clemenceau et au collège Les Chalais. Ils se connaissent et s’entendent assez bien. Ils fréquentent, pour la plupart, la structure depuis plusieurs années. Un lien existe entre eux et est même assez fort puisqu’ils se connaissent depuis longtemps, pour certains ils ont un lien de parenté (cousins, frères et sœurs). Ce constat permet de mettre en place des ateliers d’entraide et ainsi de développer la solidarité même dans les tâches quotidiennes (rangement, nettoyage, préparation du matériel…). 10 sont envoyés par le CDAS des champs Manceaux 10 sont envoyés par la réussite éducative 10 sont envoyés par l’Espérance de Rennes 10 sont adhérents à la MJC Maison de Suède La tranche d’âge étant très large, nous fonctionnerons en 3 groupes comme tel : -6/8 ans -9/12ans -13/16ans Ces tranches d’âge se retrouveront sur les temps de repas, de baignade, ainsi que pour certaines veillées et activités afin que les fratries puissent se retrouver. **Finalités et objectifs** Les enfants qui ne quittent pas leur quartier durant les 2 mois d’été participeront à un séjour de 5 jours en pleine nature dans lequel ils s’investiront au niveau de la vie quotidienne et participeront à des activités qui leur sont le plus souvent hors de portée financièrement. Les objectifs du séjour : ⁃ Favoriser la mixité sociale, culturelle et générationnelle ⁃ Favoriser le bien-être et le vivre ensemble ⁃ Favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité en s’assurant que chacun puisse s’exprimer ⁃ Initier les jeunes à la découverte de l’environnement qui les entoure ⁃ Permettre à des enfants de sortir de leur quotidien tout en favorisant le départ des fratries ⁃ Favoriser l’autonomie, la prise de responsabilité et la solidarité 1) Objectif prédominant du séjour, il est atteint, sur le plan social, du fait des partenariats crées à l’organisation du séjour (CDAS, réussite éducative, Espérance de Rennes). Faire en sorte d’avoir des groupes mixtes dans les activités (quand c’est possible notamment par rapport à l’âge) et sur les temps de vie quotidienne. 2) Instaurer et respecter les règles de vie (horaire, planning des tâches) est nécessaire au bon fonctionnement du séjour. Dès le premier jour, les animateurs référents de chaque tranche d’âge expliqueront en petits groupes les règles de vie, et discuteront des poiints négociables et non négociables. Susciter l’entraide sur les temps d’activités et de vie quotidienne. 3) Il s’agit d’une part des activités de consommation mais également des activités qui ont un lien direct avec leur environnement (qui est très différent de l’environnement dans lequel ils évoluent à l’année). 4) En leur proposant un mode d’hébergement et des activités de loisirs qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

