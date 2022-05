COMPLET – Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP CBFC 90

COMPLET – Les Aventuriers du Château Centre PERMANENT PEP CBFC 90, 21 août 2022, . COMPLET – Les Aventuriers du Château

du dimanche 21 août au vendredi 26 août à Centre PERMANENT PEP CBFC 90

Viens vivre une aventure inoubliable : Avec tes animateurs, tu pourras composer ton programme de la semaine à travers un cocktail d’activités qui te sera proposé en choisissant parmi les activités. Afin de t’immerger dans cet univers fabuleux, chaque jour une nouvelle activité te sera proposée (séance au choix de l’enfant) entre : – Escalade (mur intérieur d’escalade), – Tir à l’arc, – Accrobranche, – Séance d’équitation Ton séjour sera complété par : – Veillée feu de camp et nuit en campement (à la belle étoile ou sous tentes selon la météo) pour une soirée en pleine nature – Randonnées à pied ou à vélo – Sortie piscine (selon la météo) pour te rafraîchir entre amis, baignade, glissades – Petits et grands jeux – Activités sportives et ludiques, détente, manuelles – Veillées animées pour terminer la journée en beauté [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 389,00 €

Viens vivre une aventure inoubliable en composant ton programme d’activités ! Centre PERMANENT PEP CBFC 90 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-21T16:00:00 2022-08-21T00:00:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T00:00:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T00:00:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T00:00:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T00:00:00;2022-08-26T00:00:00 2022-08-26T10:30:00

Détails Autres Lieu Centre PERMANENT PEP CBFC 90 Adresse 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY lieuville Centre PERMANENT PEP CBFC 90

Centre PERMANENT PEP CBFC 90 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//