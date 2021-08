COMPLET-Les Aventuriers de Vars Centre Odcvl Le Chatelrêt, 16 août 2021, Vars.

COMPLET-Les Aventuriers de Vars

du lundi 16 août au dimanche 22 août à Centre Odcvl Le Chatelrêt

**Vivre la montagne avec les copains et découvrir ses sommets, c’est ébouriffant ! Ce séjour te propose un cocktail d’activités très riche.** ——————————————————————————————————————————————— **> La luge du caribou : 1522m de descente !** ———————————————– **> Initiation au tir à l’arc** ——————————– **> La balade en montagne sur les balcons de Vars grâce à un accès en télécabine ou télésiège** ———————————————————————————————— **> La découverte de l’habitat montagnard sous forme de jeu de piste dans le village de Vars-Sainte-Marie** ———————————————————————————————————— **> Land’art : création libre à partir d’objets à recycler** ————————————————————- **> Construction de cabanes** —————————— **> Et parmi les veillées : soirée pizza (de la confection à l’assiette),** —————————————————————————- **soirée barbecue et veillée autour du feu…** ——————————————— **> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salle de classe à disposition et méthodologie active en extérieur avec supports pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.** ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

549€ la semaine hors transport

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Odcvl Le Chatelrêt vars sainte marie Vars Hautes-Alpes



2021-08-16T10:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T23:59:00;2021-08-22T00:00:00 2021-08-22T16:00:00