du samedi 23 avril au vendredi 29 avril à Le relais de Chantelouve

Tu veux jouer et apprendre autour des thèmes de l’eau, du feu, de la terre et de l’air ? Alors ce séjour est pour toi ! Fabrication de cabane avec un accompagnateur en moyenne montagne, création de bâteaux et course sur le lac de Laffrey ou sur le plan d’eau à proximité, cerf-volant, moulin à chaleur et grand jeux seront au programme de ce séjour alliant création, apprentissage, fabrication et jeux. Tu pourras t(initier à l’escalade et aider aux semis d’un potager et pourquoi pas une veillée feu de camp à la cabane ? Il y aura aussi la boum de fin de séjour, des balades et beaucoup de souvenirs et de copains à se faire.

Tarif : 510€ . 400€ Peuvent être pris en charge par le dispositif Colos Apprenantes. Donc 110€ Reste à charge.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le relais de Chantelouve 38220 Laffrey Isère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T23:59:00;2022-04-24T09:00:00 2022-04-24T23:59:00;2022-04-25T00:00:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T14:58:00