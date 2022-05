COMPLET – Légendes et Dragons Centre JEAN UDAQUIOLA

Tu veux vivre une aventure extraordinaire et percer les mystères des Landes ? Les fées, le Tac, la bête à sept têtes, sorciers et sorcières t’intriguent ? Profite d’une colonie de vacances inoubliable dans cette lointaine contrée, lieu chargé d’histoire et de légendes. – Devenir un sorcier avec cours de potion magiques – Poney (1 séance) – Fabrique de catapultes – Mythologie – Quidditch moldu – Plage : baignades aux lacs de Navarosse, de Parentis, pique-nique, balade, land-art – Découverte de l’environnement : dune du Pilat, visite nature, parcours d’orientation en forêt. – Soirées veillées : jeux, contes… [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Viens t'amuser avec tes amis au bord du lac ou au cœur de la forêt, pars à la rencontre de créatures légendaires…

