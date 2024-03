[COMPLET] Le Bal des Pipelettes #16 Magic Mirrors Le Havre, samedi 13 avril 2024.

[COMPLET] Le Bal des Pipelettes #16 Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

Le Bal des Pipelettes 16ème ! Après un break de 6 ans avec pour thème « Viens, on s’épouse »

Le temps d’une nuit, le samedi 13 avril 2024, à partir de 22h au Magic Mirrors, on te propose une faille temporelle pour revivre Le Bal des Pipelettes, danser sur Shakira et ressortir ta meringue de mariée ou ton survêt de cérémonie !

Pour fêter l’amour, Charlie & ses Pipelettes passeront du bon comme du très mauvais avec une playlist concoctée aux petits choux et des sons qui te feront boum boum dans ton petit cœur ! Muni(e) de ton bouquet, ta grosse bagouse, ton diadème et une accumulation de détails dégoulinants de love, la chaise musicale tu ne feras point mais la danse tu n’arrêteras point !

On revient en grande forme, soyez prêts pour le grand amour !

Attention, pas de vestiaires au Magic et toute sortie est définitive !

L’entrée doit se faire impérativement avant 1h. Passée cette heure, la sécurité se réserve le droit de refuser l’accès à la soirée.

Entrée interdite aux moins de 18 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 22:50:00

fin : 2024-04-13

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

