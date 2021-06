COMPLET La vie aux écuries * Poney Club Arc En Ciel, 16 août 2021-16 août 2021, Campagne.

du lundi 16 août au vendredi 20 août à * Poney Club Arc En Ciel

Durant 5 jours, les enfants du CE2 au CM2 s’initeront à la pratique de l’équitation. Les objectifs du séjour : Découvrir les besoins des animaux et la vie quotidienne aux écuries. Course d’orientation autour des empruntes trouvées dans ce lieu. Donner la chance à chacun de pouvoir pratiquer l’équitation et d’affronter un animal pouvant inquiéter. Donner un sens de responsabilité face à un animal et maitriser ses émotions (concentration, volonté, patience). Devenir capable d’être partenaire d’un cheval. Faire observer aux enfants d’une manière différentes la nature qui les entoure : balade de nuit, découverte du monde du vivant afin de sensibiliser au respect de la nature et la responsabilité de chacun pour sa protection. Les séances d’équitation se dérouleront en matinée. les activités en lien avec la nature se dérouleront l’après-midi (course d’orientation, connaissance du monde équestre par des jeux…).

inscription ALSH St Laurent et Atur, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

* Poney Club Arc En Ciel Ferme du Peyrat 24260 Campagne Campagne Dordogne



