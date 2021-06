COMPLET La vie aux écuries Centre Equestre d’Agonac, 16 août 2021-16 août 2021, Agonac.

Durant 5 jours, les enfants du CP au CM2 s’initeront à la pratique de l’équitation. Les objectifs du séjour : Découvrir les besoins des animaux et la vie quotidienne aux écuries. Course d’orientation autour des empruntes trouvées dans ce lieu. Donner la chance à chacun de pouvoir pratiquer l’équitation et d’affronter un animal pouvant inquiéter. Donner un sens de responsabilité face à un animal et maitriser ses émotions (concentration, volonté, patience). Devenir capable d’être partenaire d’un cheval. Faire observer aux enfants d’une manière différentes la nature qui les entoure : balade de nuit, découverte du monde du vivant afin de sensibiliser au respect de la nature et la responsabilité de chacun pour sa protection. Les matinées seront plus orientées sur de la « technique » équestre les parès-midi pltôt sur de la sensibilisation à l’environnement en lien avec l’équiptation et le cheval. Une demi-journée baignade sera organisée afin de permettre aux enfants de lâcher prise. Le soir des forums quotidiens auront lieu, au cours desquels les enfants pourront pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, exprimer son ressenti et écouter l’autre. Ces discussions permettront aux enfants d’apprendre à accepter et respecter un avis différent et de comprendre que l’autre a le droit ne pas apprécier la même chose. Les enfants organiseront eux-mêmes les temps de paroles, afin que chacun apprenne à écouter celui qui parle. Les animateurs joueront le rôle de régulateur et veilleront à ce que chacun puisse s’exprimer. Le moment du coucher pourra aussi être l’occasion de travailler la lecture, avec des livres pas né-cessairement en lien avec les journées, mais plutôt axés « histoire du soir ». Ces histoires pourront être lues par les adultes, mais aussi par les enfants. Pour encourager la lecture, il peut être amusant de « partager » une page avec un enfant par exemple, ou de lire les dialogues à plusieurs. Un livret sera écrit par les enfants il racontera les activités qu’ils auront pratiquées. Ils pourront également y faire des dessins. Les repas seront également l’occasion pour les enfants de s’exprimer, mais aussi de compter, par exemple en faisant le lien entre le nombre de convives et le nombre d’assiettes, verres, couverts, etc…mais aussi pour calculer la quantité d’ingrédients qu’il faudra. Des « tours » seront organisés, pour que chaque enfant participe à ce temps. Les veillées « jeux de société » permettront aux enfants d’additionner ou soustraire, comme par exemple des jeux de carte tels que le Rami, ou simplement la Bataille qui permet de travailler la notion « plus grand » ou « plus petit ».

inscription ALSH Savignac et Chateau l’Evêque, tarif en fonction du QF : gratuit pour les QF inférieurs à 622€ ; 40€ pour QF de 623-800 ; 50€ pour QF de 801 à 1000 ; 65€ pour QF de 1001-1250 ; 80€ pour QF de 1251-1500 ; 100€ pour QF de 1501 et plus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Equestre d’Agonac Allée des gondies, 24460 AGONAC Agonac Dordogne



