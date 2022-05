COMPLET – La Ferme des P’tits Bouts Centre PERMANENT PEP CBFC 90, 14 août 2022, .

du dimanche 14 août au dimanche 21 août à Centre PERMANENT PEP CBFC 90

Enfile tes bottes et ta salopette : C’est l’heure de partir à l’aventure pour des vacances nature dans un cadre rassurant pour toi, comme pour tes parents ! Dans un monde imaginaire fort et stimulant, tu apprendras à faire corps avec la nature en découvrant la campagne, le monde agricole et les animaux de la ferme. Retrouve-nous dans une ambiance familiale et sécurisante pour faire tes premiers pas sans Papa-Maman. Lors de ce chouette séjour, les animateurs te permettront de participer aux activités suivantes : – Sortie piscine (selon la météo) – Visite d’une ferme laitière – Atelier cuisine fabrication de pain , gâteaux… – Animation autour du poulailler : nourris les animaux et ramasse les œufs – Activités sportives et ludiques, activités détente, activités manuelles – Veillées animées, lecture de contes et jeux encadrés autour du feu de camp –> Découverte de l’environnement naturel (forêt, rivière, …) et humain (patrimoine local, activités humaines…) – découvrir les activités de l’homme dans l’environnement du centre avec la découverte de la ferme, de la traite des vaches à l’élevage de moutons, … – découvrir l’environnement naturel avec une découverte sensorielle de la forêt et des champs, une étude des milieux aquatiques proches du centre : la récolte de petites bêtes dans les différents milieux avec éventuellement la mise en place d’un aquarium ou d’un terrarium, construction de cabanes… – Visite d’une ferme laitière – Découverte de la vie des agriculteurs et de leurs tracteurs – Découverte de la moisson, et fabrication de pains et gâteaux maison –> Activités manuelles, plastiques et de découverte technique et scientifique De la carte nature pour appréhender l’environnement, des cartes à gratter au modelage en argile,… ces activités permettent d’apprendre autrement et de parfois donner du sens aux apprentissages par un réinvestissement des connaissances et compétences acquises à l’école –> Activités physiques et de pleine nature : jeux traditionnels et sportifs, balade en vélo, baignade, … –> Activités d’expression : écouter et raconter des histoires, théâtre d’ombre, marionnettes… –> Activités éco-citoyennes et éducation au développement durable Mise en place tout le long du séjour au quotidien de gestes éco-citoyens (tri des déchets, compostage, jardin…) Grace à la vigilance et au professionnalisme de nos équipes dans le respect du protocole sanitaire, vos enfants profiteront d’un séjour épanouissant Au travers de l’ensemble de ces activités, ils vont pouvoir remobiliser leurs apprentissages de l’année et aiguayer leur curiosité. Ce séjour, dans un cadre ludique, sera propice à un retour à la vie collective dans un cadre sécurisant et amusant. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 473,00 €

Centre PERMANENT PEP CBFC 90 1 rue du Petit Mont, 70500 AISEY



